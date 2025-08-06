Москвич хотел переночевать в метро и набросился с ножом на охранника

Москвич хотел переночевать в метро и набросился с ножом на охранника

Житель Москвы напал на охранника метрополитена, нанеся ему несколько ударов ножом, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Установлено, что мужчина попытался остаться в метро после закрытия. Сотрудник подземки попросил москвича покинуть станцию, после чего тот развязал конфликт.

Ночью злоумышленник попытался остаться в метро после закрытия. Когда сотрудник охраны подошел к нему и попросил покинуть станцию «ЦСКА», он развязал конфликт, начал вести себя агрессивно, ударил пострадавшего руками, а затем достал нож и нанес удары им, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что пострадавшему охраннику потребовалась медицинская помощь. При этом нападавшего удалось задержать. Им оказался 39-летний мужчина. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее был задержан 18-летний кубинец из Дзержинского, напавший с ножом на спасателя. В Сети также появились кадры произошедшего. На них запечатлен момент, на котором толпа отдыхающих обезвреживает агрессивного молодого человека, после чего он оказывается на земле.