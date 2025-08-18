Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:30

Чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой! Эти нежные чебуреки с кабачковым тестом и пикантной начинкой из индейки станут любимым блюдом всей семьи. Они получаются хрустящими снаружи и удивительно сочными внутри, а готовятся из самых простых ингредиентов.

Ингредиенты

  • Кабачок молодой — 200 г
  • Филе индейки — 100 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сыр легкий — 20 г
  • Мука рисовая — 40 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  1. Филе индейки нарезаем тонкой соломкой или пропускаем через мясорубку, затем обжариваем на сухой сковороде до готовности, добавляем соль и перец. Сыр нарезаем тонкими ломтиками.
  2. Для теста натираем кабачок на крупной терке и отжимаем лишнюю жидкость. К кабачковой массе добавляем яйцо, измельченный чеснок, рубленую зелень и тщательно перемешиваем. Постепенно вводим рисовую муку, добиваясь консистенции теста для оладий. На хорошо разогретую сковороду выливаем половину теста, распределяя его тонким слоем.
  3. На одну половинку выкладываем подготовленную индейку и ломтики сыра, когда низ слегка схватится, накрываем начинку второй половинкой теста, аккуратно прижимая края лопаткой. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне.

Ранее мы готовили кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета.

кабачки
индейка
фарш
чебуреки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.