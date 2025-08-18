Чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой! Эти нежные чебуреки с кабачковым тестом и пикантной начинкой из индейки станут любимым блюдом всей семьи. Они получаются хрустящими снаружи и удивительно сочными внутри, а готовятся из самых простых ингредиентов.
Ингредиенты
- Кабачок молодой — 200 г
- Филе индейки — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сыр легкий — 20 г
- Мука рисовая — 40 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Зелень свежая — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
- Филе индейки нарезаем тонкой соломкой или пропускаем через мясорубку, затем обжариваем на сухой сковороде до готовности, добавляем соль и перец. Сыр нарезаем тонкими ломтиками.
- Для теста натираем кабачок на крупной терке и отжимаем лишнюю жидкость. К кабачковой массе добавляем яйцо, измельченный чеснок, рубленую зелень и тщательно перемешиваем. Постепенно вводим рисовую муку, добиваясь консистенции теста для оладий. На хорошо разогретую сковороду выливаем половину теста, распределяя его тонким слоем.
- На одну половинку выкладываем подготовленную индейку и ломтики сыра, когда низ слегка схватится, накрываем начинку второй половинкой теста, аккуратно прижимая края лопаткой. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне.
