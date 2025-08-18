Чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой

Чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой! Эти нежные чебуреки с кабачковым тестом и пикантной начинкой из индейки станут любимым блюдом всей семьи. Они получаются хрустящими снаружи и удивительно сочными внутри, а готовятся из самых простых ингредиентов.

Ингредиенты

Кабачок молодой — 200 г

Филе индейки — 100 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сыр легкий — 20 г

Мука рисовая — 40 г

Чеснок — 1 зубчик

Зелень свежая — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Филе индейки нарезаем тонкой соломкой или пропускаем через мясорубку, затем обжариваем на сухой сковороде до готовности, добавляем соль и перец. Сыр нарезаем тонкими ломтиками. Для теста натираем кабачок на крупной терке и отжимаем лишнюю жидкость. К кабачковой массе добавляем яйцо, измельченный чеснок, рубленую зелень и тщательно перемешиваем. Постепенно вводим рисовую муку, добиваясь консистенции теста для оладий. На хорошо разогретую сковороду выливаем половину теста, распределяя его тонким слоем. На одну половинку выкладываем подготовленную индейку и ломтики сыра, когда низ слегка схватится, накрываем начинку второй половинкой теста, аккуратно прижимая края лопаткой. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне.

