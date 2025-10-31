Пара трюков для вкуснейших отбивных: готовлю такой кляр — получаю сочное мясо в хрустящей «шубке»

Эти отбивные я начал готовить, когда искал легкий и полезный вариант ужина без лишних калорий. Меня поразило, как белковый кляр создает такую воздушную хрустящую корочку. Теперь это мой любимый рецепт, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Для приготовления мне нужно: 300 г филе грудки индейки, 2 яйца, чайную ложку дижонской горчицы, чайную ложку кукурузного крахмала, зубчик чеснока, соль и перец. Индейку я слегка подмораживаю для удобства нарезки, затем режу на тонкие ломтики и отбиваю.

Отделяю белки от желтков. Желтки взбалтываю с горчицей, добавляю к ним мясо, чеснок, специи и крахмал. Белки взбиваю с щепоткой соли до устойчивых пиков. Каждый ломтик индейки сначала обмакиваю в желтковой смеси, затем в белковой пене. Обжариваю на слегка смазанной маслом сковороде по 2 минуты с каждой стороны на умеренном огне. Подаю сразу, пока кляр хрустящий.

