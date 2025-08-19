Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кабачковая фитнес-лазанья! Всего 128 ккал в порции — можно даже на диете!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фитнес-лазанья из кабачков: легкий ужин без угрызений совести. Кто сказал, что правильное питание — это скучно? Эта «лазанья» из кабачков — вкусный обман для тех, кто следит за фигурой! Тонкие пластины кабачка вместо теста, ароматные овощи и нежная йогуртовая заливка создают иллюзию классического блюда, сохраняя при этом минимум калорий.

Вам понадобится: 2 средних кабачка (500 г), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г шампиньонов, 2 помидора, 150 г натурального йогурта, 2 ст. л. кукурузной муки, 80 г твердого сыра, пучок свежего базилика, 2 ст. л. оливкового масла, соль, черный перец.

Приготовление: кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами (3–4 мм) при помощи овощечистки или острого ножа. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Лук и чеснок мелко порубите, грибы нарежьте пластинами, помидоры — кружочками. На разогретой сковороде с 1 ст. л. масла обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и грибы, готовьте 5–7 минут.

В отдельной миске смешайте йогурт, кукурузную муку, половину натертого сыра, рубленый базилик, соль и перец. Форму для запекания смажьте оставшимся маслом. Выложите слоями: кабачки, грибную начинку, помидоры, немного йогуртового соуса. Повторите слои 2-3 раза. Верхний слой — кабачки, смазанные соусом и посыпанные сыром.

Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

