Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

На Солнц зафиксирован мощный выброс протуберанца, сообщает MIR24.TV со ссылкой на специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отмечается, что он стал одним из крупнейших за последние годы — его размер превысил диаметр светила, достигая примерно 1,5 млн км.

Протуберанец начал движение примерно в семь часов по московскому времени 20 августа, а к 10 утра полностью отделился от Солнца. Большая часть выброшенной плазмы покинула солнечную атмосферу и движется в сторону внутренней части Солнечной системы, смешиваясь с межзвездным газом. Маленькая часть горячего вещества вернется на поверхность Солнца в виде «огненного дождя».

Ранее Солнце выбросило новый протуберанец гигантских размеров, сообщили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».