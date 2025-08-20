Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 14:39

Рогов предположил, кто займет место Зеленского

Рогов заявил, что британцы поставят Залужного на место Зеленского

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британцы сместят действующего президента Украины Владимира Зеленского и поставят на его место экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил «Ридусу» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Так он отреагировал на то, что Украина и Великобритания заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом в проведении выборов.

Очевидно, что организовывать президентские выборы на Украине после завершения конфликта будут британцы. Сохранять в президентском кресле непопулярного и токсичного Зеленского они не намерены. Залужный готов выполнять ту же работу, причем за меньшую плату. Велика вероятность, что Лондон поставит на Валерия Залужного, — высказался Рогов.

Он также не исключил, что на место Зеленского может прийти глава ГУР Кирилл Буданов. Рогов добавил, что мнение самого украинского народа во время выборов учитывать не будут.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине. По ее словам, у предвыборной команды генерала уже есть штаб-квартира в Лондоне.

