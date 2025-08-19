В США заявили, что Трамп хочет сохранить мир на Украине после себя

Президент США Дональд Трамп считает, что мир на Украине должен сохраняться и после завершения срока его полномочий, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, который транслировало издание The Telegraph. По ее словам, именно по этой причине американский лидер добивается прочного урегулирования конфликта.

Ливитт задали вопрос о мерах, принимаемых Трампом для сохранения мира на Украине после окончания его президентского срока в 2029 году. Она отметила, что глава США «понимает необходимость этого», поэтому и действует.

Именно по этой причине он так активно участвует в переговорах и общается с обеими сторонами конфликта, с европейскими союзниками, — отметила она.

Ранее Ливитт рассказала, что в подготовке саммита Москвы и Киева примут участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По ее словам, чиновники поддерживают связь с Россией и Украиной, чтобы организовать встречу как можно скорее. При необходимости могут присоединиться и США.