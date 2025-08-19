11 лет назад Владимир Зеленский заявлял, что недостоин стать президентом, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU. В то время он еще не был главой Украины, а развивался как комик.

Зеленский 11 лет назад честно сказал: он недостоин быть президентом Украины, потому что недостаточно мудр. Видео я храню с того самого эфира. Вот ему в Белом доме и показали на специальной карте, что бывает с теми, кто в отсутствие мудрости и необходимых достоинств лезет управлять страной, — прокомментировала Захарова.

Ранее сообщалось, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский впервые заявил о готовности обсуждать продолжение переговоров без требования о прекращении огня. Он подчеркнул необходимость встречи для обсуждения ситуации без условий.

Политолог Богдан Безпалько рассказал, что поменялось после встречи Трампа с Зеленским. По его словам, встреча двух лидеров меняет глобальную безопасность. Он также подчеркнул, что прагматизм вытесняет идеологию в реальной политике.