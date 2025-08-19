Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ветеринар рассказала, чем опасна стрижка для кота

Ветеринар Романовская: стрижка кота может негативно повлиять на его здоровье

Укорачивание меха кота нарушает естественный теплообмен и может повредить кожный покров и привести к стрессу у животного, заявила ветеринарный врач Виктория Романовская. По ее словам, которые передает «МК в Питере», стрижка ради «охлаждения» — это миф.

Летом стрижка кота не только не приносит пользы, но и может навредить его здоровью. Лучше всего ухаживать за шерстью правильно, обеспечивать питомцу доступ к прохладной воде и тени, а при возникновении вопросов — проконсультироваться с ветеринаром. Важно помнить, что забота о коте заключается в понимании его потребностей и уважении его природных особенностей.

Ранее специалисты Госветслужбы Московской области рассказали, что многие кошки пьют воду из-под крана, так как им кажется, что такая вода более свежая и чистая. По их словам, также кошки избегают ситуаций, когда их усы касаются поверхности воды.

