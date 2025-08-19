Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России

Депутат Соболев: требование Зеленского о репарациях является наглостью

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Требование президента Украины Владимира Зеленского к России о репарациях является наглостью, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что репарации выплачивает побежденная сторона. Он напомнил, что после Второй мировой войны такие выплаты производила Германия и ее союзники.

Зеленский сказал о репарациях. Репарации выплачивает побежденный. Вот Германия и ее союзники проиграли войну, они выплачивали репарации, в том числе и нам. Репарации выплачивает проигравший. Если он считает, что Россия проиграет, и требует репарации от нее, это просто наглость. Поэтому для нас это неприемлемо, — пояснил Соболев.

Он также отметил, что у России есть свои национальные интересы и цели специальной военной операции, в которые входит денацификация и демилитаризация соседней страны. По словам парламентария, заявления президента США Дональда Трампа о планируемом размещении войск Франции и Германии на Украине просто неприемлемы для России.

У нас свои национальные интересы, у нас свои цели специальной военной операции: денацификация, демилитаризация Украины. Я считаю, что то, что сказал Трамп, для нас просто неприемлемо. Это будет серьезная война, если они туда введут войска. Это ведет, я так думаю, к ядерной войне, — заключил Соболев.

Ранее появилась информация, что Украина настаивает на полной компенсации за ущерб от конфликта. Согласно данным журналистов, выплаты могут быть обеспечены замороженными западными активами РФ на $300 млрд.

