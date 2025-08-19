Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:23

Политолог рассказал, что поменялось после встречи Трампа с Зеленским

Политолог Безпалько: реальная политика начинает вытеснять идеологию

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том, что выстраиваются контуры глобальной безопасности нового типа, заявил в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он добавил, что реальная политика начинает все-таки вытеснять идеологическую составляющую.

Трамп встречается с Путиным, Трамп встречается с Зеленским, никто из них уже не говорит о необходимости стратегического поражения России, ее распада и так далее. То есть уже постепенно реальная политика начинает все-таки вытеснять идеологическую составляющую, — заключил политолог.

Ранее Трамп поделился информацией о своих действиях после встречи с Зеленским и лидерами Европейского союза. Он сообщил, что после завершения переговоров он связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, подготовка к встрече двух глав государств уже начата, но место будет определено позднее.

Россия
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
