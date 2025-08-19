Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:24

Лавров назвал условие независимости Украины

Лавров: при отказе от нейтралитета исчезнет независимость Украины

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если Киев откажется от нейтрального статуса, то у России больше не будет причин признавать независимость Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24». В декларации о национальном суверенитете четко прописаны условия признания страны, напомнил дипломат.

Если сейчас режим [президента Украины Владимира] Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают, — констатировал Лавров.

Ранее министр иностранных дел подчеркнул, что Зеленскому стоит отменить законы, которые дискриминируют русскоязычное население страны. Сделать это необходимо до переговоров между Киевом и Москвой, обратил внимание дипломат.

Также Лавров сообщал, что Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине. Он напомнил о готовности президента РФ Владимира Путина принять участие в любом формате. Речь идет и о двусторонних, и о трехсторонних форматах переговоров, добавил глава МИД.

Сергей Лавров
Украина
Россия
Владимир Зеленский
