Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»

Атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» — удар по энергетической безопасности Венгрии, заявили в Будапеште. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, из-за действий Украины на грани коллапса оказалась энергетика всей юго-восточной Европы, включая страны ЕС. Что ожидает их в случае продолжения ударов по нефтепроводу, как Венгрия ответит Киеву — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба»

18 августа украинские военные атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» «Никольская» в Тамбовской области. Информацию об ударе подтвердил Генштаб ВСУ. 13 августа украинцы атаковали критически важный распределительный узел в Брянской области. В результате прокачка нефти в Европу была остановлена. По словам заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, проводятся работы по восстановлению станций. Пока неизвестно, когда возобновится прокачка черного золота.

«По нефтепроводу „Дружба“ российская нефть идет через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию. Из Венгрии через Хорватию она поступает в Сербию», — рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По данным российского кабмина, в прошлом году по единственному действующему нефтепроводу в Венгрию было поставлено 4,78 млн тонн нефти, а в январе — феврале 2025 года — 956 тысяч тонн.

К чему может привести вывод из строя нефтепровода «Дружба»

Украинские удары по «Дружбе» могут привести к региональной катастрофе на рынке нефтепродуктов во всей юго-восточной Европе, заявил NEWS.ru источник, близкий к Министерству энергетики одной из балканских стран.



«Теоретически оператор венгерских НПЗ — вертикально интегрированный холдинг MOL — может пережить временную приостановку поставок нефти. На заводах существуют определенные запасы сырья на случай форс-мажорных обстоятельств. Венгрия может частично заместить поставки из альтернативных источников», — рассказал собеседник.

Однако, по его словам, рынки региона взаимозависимы. 27 августа могут быть введены американские санкции против сербской компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии), мажоритарным акционером которой является российская «Газпромнефть».

«Санкции против компании раз за разом откладываются. Но в случае их введения рынки нефтепродуктов всего региона ожидает катастрофа. Резервным вариантом для NIS было получение нефти от венгерской MOL. Однако без прокачки по „Дружбе“ венгры не смогут поделиться нефтью с Белградом. Сербская NIS является крупным поставщиком нефтепродуктов не только на национальный рынок, но и в Боснию и Герцеговину, Румынию, Болгарию, Словению, а также в Хорватию», — объяснил источник.

Он подчеркнул, что в этом случае произойдет коллапс рынка во всем регионе, в том числе в государствах ЕС. Это приведет к тяжелым социально-экономическим последствиям.

Как в Венгрии и на Украине отреагировали на удары ВСУ по «Дружбе»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резким заявлением после украинского удара по «Дружбе».

«Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!» — заявил дипломат.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил Сийярто в свойственной официальному Киеву хамской манере, предложив обращаться за помощью к Москве.

«Венгрия сделала все возможное, чтобы обеспечить зависимость от российской нефти. Свои жалобы можете теперь направлять в Москву, а не в Киев», — съязвил он.



Петер Сийярто Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Венгрия может ответить на провокации Украины

Украинская энергетика в значительной степени зависит от Венгрии и Словакии, сказал Юшков. По его словам, из этих стран идет на Украину значительная часть нефтепродуктов и газового импорта страны. Однако ни Будапешт, ни Братислава не спешат воспользоваться данным рычагом.

«Они еще поставляют российский газ на Украину, поступающий по „Турецкому потоку“. Венгрия его перепродает, это ей выгодно», — пояснил эксперт.

По словам источника NEWS.ru, венгры и словаки не будут перекрывать Украине голубое топливо, потому что это чревато выплатой больших неустоек по газовым контрактам. При этом он не исключил, что нездоровый на голову Киев может сам срубить сук, на котором сидит, атаковав российскую инфраструктуру «Турецкого потока» или совершив диверсию против ветки газопровода, проложенной по дну Черного моря.

«У Украины есть небольшая газодобыча и запасы, а также поставки СПГ из Польши, на которые она может опрометчиво понадеяться. Киев своим поведением демонстрируют отсутствие здравого смысла. Он вредит тем, кто может ему очень серьезно навредить», — отметил источник.

По его мнению, скорее всего, Будапешт нанесет удар по украинской электроэнергетике, обрубив поставки. Об этом, в частности, говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Венгрия может временно остановить поток электричества на Украину в качестве ответа на действия Киева», — рассказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Биткова. С учетом того что ВС РФ регулярно выводят из строя энергетические объекты на Украине, это может быть для нее тяжелым ударом, сказала она NEWS.ru.

Может ли Будапешт жестко ответить на провокации Киева

Венгрия и Словакия часто выступают единым фронтом, но не предпринимают существенных шагов против Украины, сказал Юшков.

«Они говорят, что могли бы развалить Украину за несколько дней, могли бы сделать ей хуже, ведь они — крупнейшие поставщики электроэнергии, но я уверен, что венгры и словаки не сделают ничего существенного. Во-первых, они не хотят терять заработки. Во-вторых, они боятся давления со стороны Евросоюза, у которого есть инструменты воздействия, например, ограничение на выделение денег из фондов ЕС. Для Венгрии и Словакии возможности небезграничны. При этом никакой попытки надавить на Украину с помощью энергетики у них не было и не будет. Не стоит переоценивать самостоятельность Венгрии и Словакии в этом плане», — пояснил эксперт.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, электричество из Венгрии поступает в Закарпатье, где проживают в том числе венгры. Заблокировав энергоснабжение Украины в целом, Будапешт ударит больнее всего по тем, кто с ним теснее всего связан.

«Им этого очень не хочется. Если они найдут техническое решение, при котором Закарпатье будет снабжаться электричеством, а Украина восточнее — нет, тогда они могут на это пойти», — сказал Вассерман.

