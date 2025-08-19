Тело россиянина эвакуировали с пика Хан-Тенгри В Киргизии с пика Хан-Тенгри эвакуировано тело погибшего альпиниста из России

С пика Хан-Тенгри, находящегося в Иссык-Кульской области Киргизии, эвакуировали тело погибшего российского альпиниста Алексея Ермакова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны. Был задействован вертолет ведомства.

Эвакуировано тело гражданина Российской Федерации Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что пострадавшая российская альпинистка почти неделю ожидает эвакуации на пике Победы в Киргизии. Наталья Наговицына получила перелом ноги. Известно, что у нее есть спальный мешок, но воды и еды практически не осталось. Для спасения альпинистки Минобороны России направило вертолет Ми-8 с шестью специалистами.

До этого в горах Киргизии упал военный вертолет Ми-8 МТВ во время операции по спасению альпинистов, которые застряли на склоне горной вершины Хан-Тенгри. Трагедия случилась во время посадки авиасудна, которое завалилось на бок из-за сильных порывов ветра. Вертолет принадлежал силам воздушной обороны страны.