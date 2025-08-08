Состоялись первые испытания «летающего танка» для войны нового поколения В Китае испытали разработанный в Сиане тяжелый транспортный вертолет AC333

Китай испытал тяжелый транспортный вертолет AC333, информирует Sohu. Этот проект стал результатом технологического прорыва, достигнутого в научно-исследовательском центре в Сиане, отмечает источник. Вертолет назвали «летающим танком» для войны нового поколения.

Эксперты разработали мощный турбовальный двигатель с производительностью 5000 киловатт. Вертолет оснащен тремя такими двигателями, что позволяет ему развивать общую тягу свыше 15 тысяч киловатт, сопоставимую с мощностью турбин гидроэлектростанций.

Ранее китайская армия испытывала трудности с транспортировкой тяжелой техники. Например, американский CH-53K может поднимать до 16 тонн, а российский Ми-26 способен перевозить основные боевые танки. В то время как самый тяжелый вертолет КНР, Z-8, имел грузоподъемность всего около 5,5 тонны и не мог транспортировать бронетехнику без разборки, что значительно ограничивало возможности воздушно-десантных операций, особенно в сложных горных условиях.

Новый AC333 способен перевозить до 15 тонн полезной нагрузки. Он вмещает до трех машин Lynx или две БМП Type 04A с полным взводом. Вертолет также может применяться для гуманитарных миссий, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий. Конструкторы учли опыт землетрясения в Вэньчуане и предусмотрели возможность транспортировки тяжелой инженерной техники в пострадавшие районы.

Ранее Китай протестировал посадочный модуль «Ланьюэ» для высадки человека на Луну. Испытания прошли на полигоне уезда Хуайлай на востоке республики.