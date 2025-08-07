Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:09

Китай протестировал модуль для высадки человека на Луну

Китай протестировал посадочный модуль «Ланьюэ» для высадки человека на Луну, сообщило агентство Xinhua. Испытания проводили на полигоне в уезде Хуайлай на востоке страны. Как отметило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, тестирование модуля стало ключевым этапом в развитии китайской программы пилотируемых полетов на Луну.

В четверг Китай объявил об успешном завершении комплексных испытаний посадочного модуля на испытательном полигоне в уезде Хуайлай провинции Хэбэй, — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи сообщил, что Соединенные Штаты намерены возвести ядерный реактор на Луне в рамках создания лунной базы. Этот проект рассматривается как ключевой элемент в лунной гонке с Китаем.

По словам Даффи, ядерная энергия будет дополнять солнечную в обеспечении энергией лунных станций. США уже инвестировали сотни миллионов долларов в исследования возможности размещения ядерного реактора на спутнике Земли.

По данным газеты Politico, NASA планирует запросить у промышленности предложения по созданию 100-киловаттного реактора к 2030 году. В ведомстве считают, что первая страна, установившая реактор на Луне, получит стратегическое преимущество.

