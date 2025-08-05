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05 августа 2025 в 23:36

«Переходим к действиям»: NASA построит ядерный реактор на Луне

NASA официально объявила о намерениях США построить ядерный реактор на Луне

Фото: Thomas Lammeyer/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединенные Штаты намерены возвести ядерный реактор на Луне в рамках создания лунной базы, официально подтвердил исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи. Этот проект рассматривается как ключевой элемент в лунной гонке с Китаем.

По словам Даффи, ядерная энергия будет дополнять солнечную в обеспечении энергией лунных станций. США уже инвестировали сотни миллионов долларов в исследования возможности размещения ядерного реактора на спутнике Земли.

Технология ядерного деления имеет критически важное значение. Поэтому мы уже вложили сотни миллионов долларов в изучение вопроса — можем ли мы это реализовать? И сейчас мы переходим от исследований к действиям, — заявил и. о. директора NASA.

Согласно информации Politico, НАСА планирует запросить у промышленности предложения по созданию 100-киловаттного реактора к 2030 году. В ведомстве считают, что первая страна, установившая реактор на Луне, получит стратегическое преимущество.

Ранее сообщалось, что Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с Даффи заявил, что до 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции.

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