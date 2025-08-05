NASA проинформирует о смелом эксперименте на Луне Politico: NASA на этой неделе озвучит планы по строительству реактора на Луне

На этой неделе США представят ускоренную программу по созданию ядерного реактора на лунной поверхности, сообщает Politico со ссылкой на официальные документы. Планы озвучит исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи

Ведомство планирует установить конкретные сроки реализации этого амбициозного проекта. Согласно публикации, NASA намерено к 2030 году развернуть на Луне реактор мощностью 100 киловатт. Это часть стратегии США по лидерству в новой «космической гонке» с Россией и Китаем.

Даффи на этой неделе объявит об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне, — пишут журналисты.

В директиве подчеркивается, что первая страна, установившая реактор на спутнике Земли, получит стратегическое преимущество. Параллельно NASA работает над программой замены МКС, что свидетельствует об активизации американской космической программы.

Ранее сообщалось, что Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с Даффи заявил, что до 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции.