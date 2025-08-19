Звезда фильма «Такси» приехал в Россию Mash: французский актер Сами Насери приехал в Дагестан на съемки

Французский актер Сами Насери, известный по фильму «Такси», приехал в Дагестан, сообщает Telegram-канал Mash. Источник пишет, что он принял участие в съемках рекламы для бутика одежды. Его гонорар составил как минимум 3 млн рублей. По информации канала, Насери также успел посмотреть Хасавюрт и отведал шашлык.

До этого стало известно, что басист известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно оказался на чаепитии у обычной казахстанской семьи. Музыкант был так тронут гостеприимством, что подарил новым приятелям VIP-билет на концерт.

Сообщалось, что после концерта Джей Ло на стадионе в Узбекистане была повреждена дренажная система. Из-за этого газон не смогут поливать в течение двух месяцев. Примечательно, что в ближайшее время на поле должны пройти матчи сборной Узбекистана по футболу и клуба «Бунедкор».

Тем временем американский рэпер Akon объявил о планах организовать масштабный тур по российским городам. Артист отметил, что после успешных выступлений в Сочи и Москве хочет расширить географию своих концертов.