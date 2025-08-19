Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 20:27

Звезда фильма «Такси» приехал в Россию

Mash: французский актер Сами Насери приехал в Дагестан на съемки

Французский актёр Сами Насери Французский актёр Сами Насери Фото: News.ru/Сергей Булкин

Французский актер Сами Насери, известный по фильму «Такси», приехал в Дагестан, сообщает Telegram-канал Mash. Источник пишет, что он принял участие в съемках рекламы для бутика одежды. Его гонорар составил как минимум 3 млн рублей. По информации канала, Насери также успел посмотреть Хасавюрт и отведал шашлык.

До этого стало известно, что басист известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно оказался на чаепитии у обычной казахстанской семьи. Музыкант был так тронут гостеприимством, что подарил новым приятелям VIP-билет на концерт.

Сообщалось, что после концерта Джей Ло на стадионе в Узбекистане была повреждена дренажная система. Из-за этого газон не смогут поливать в течение двух месяцев. Примечательно, что в ближайшее время на поле должны пройти матчи сборной Узбекистана по футболу и клуба «Бунедкор».

Тем временем американский рэпер Akon объявил о планах организовать масштабный тур по российским городам. Артист отметил, что после успешных выступлений в Сочи и Москве хочет расширить географию своих концертов.

шоу-бизнес
культура
реклама
Дагестан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу
В США выяснили одну просьбу Трампа к Путину насчет Украины
«Спартак» перехватил защитника из «Локомотива»
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.