Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»

Киеву уже следует забрать одну тысячу пленных украинцев, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на слова украинского посла в Польше Василия Боднара о том, что ВСУ знают, «как убивать русских», и поэтому страна якобы имеет ценность для Североатлантического альянса.