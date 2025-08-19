Киеву уже следует забрать одну тысячу пленных украинцев, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на слова украинского посла в Польше Василия Боднара о том, что ВСУ знают, «как убивать русских», и поэтому страна якобы имеет ценность для Североатлантического альянса.
Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают, — отметила дипломат.