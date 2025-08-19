Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 20:24

Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»

Захарова напомнила Киеву забрать своих пленных после слов посла Боднара об РФ

Киеву уже следует забрать одну тысячу пленных украинцев, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на слова украинского посла в Польше Василия Боднара о том, что ВСУ знают, «как убивать русских», и поэтому страна якобы имеет ценность для Североатлантического альянса.

Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают, — отметила дипломат.

Мария Захарова
послы
пленные
Украина
