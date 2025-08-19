Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 20:22

Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете

В Краснодаре разыскивают мужчин, приставших к 13-летней девочке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре группа мужчин приставала к 13-летней девочке с непристойным предложением, сообщает Telegram-канал «Красные птицы». Инцидент произошел в супермаркете на улице Суворова.

По словам подростка, молодой человек в зеленой одежде обратился к ней с неприличными вопросами. При этом его нисколько не смущал юный возраст потерпевшей. Потом мужчин спросил у подростка номер телефона. Девочка рассказала, что незнакомец попытался преследовать ее. В итоге продавцы выгнали мужчин из магазина.

По данному факту полицией города Краснодара проводится проверка. Устанавливаются личности мужчин, которые обращались к несовершеннолетней с непристойными предложениями. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, — сообщила пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Ранее житель Индии заманил наставничеством 16-летнюю девушку и изнасиловал ее. По данным следствия, мнимый гуру вел блог в социальных сетях, где говорил, что является прорицателем, и предлагал свое духовное покровительство. Одна из сотрудниц полиции под прикрытием связалась с ним в Сети. Мужчина назначил ей встречу, где ему и надели наручники.

Краснодар
дети
приставания
насилие
несовершеннолетние
