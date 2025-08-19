Вот и все: Трамп выгоняет украинцев из США. Кого депортируют, подробности

19 августа иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала снимки первых депортированных из страны граждан Украины. Какие известны подробности, выгонят ли из США всех украинцев?

Из США начали депортировать украинцев, что известно

Таможенно-пограничная служба опубликовала в соцсети X фото депортированных из страны граждан Украины.

«Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из СЩА», — говорится в официальном аккаунте службы.

В августе этого года The Wall Street Journal писала, что около 120 тысяч украинцев, приехавших в США за последние два года, будут терять гуманитарную защиту. Издание отмечает, что речь может идти об участниках программы «Единение для Украины» (Uniting for Ukraine, U4U). По другим данным, под угрозой выдворения находятся 200 тыс. украинцев.

Инициативу запустило правительство США с целью предоставления временного убежища гражданам Украины во время президентства Джо Байдена. Программа предназначена для облегчения процесса приезда и временного проживания украинцев в Штатах. Украинцы должны иметь спонсора (частное лицо, организацию или сообщество) в США, который возьмет на себя ответственность за их поддержку в течение определенного времени. Спонсорство предполагает финансовую поддержку, помощь в интеграции, жилье и другое.

Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. После этого, как писала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев.

В конце мая Верховный суд США разрешил приостановить программу, которая позволила примерно 530 тыс. мигрантам жить и работать в США. По данным исследования NBC News, с начала года ICE задержала более 59 тыс. мигрантов.

Сообщается, что процесс депортации сопровождается предложением добровольной компенсации в размере $1000 для стимулирования добровольного выезда. Американские власти активно привлекают рекламу в соцсетях, чтобы мигранты обращались в компетентные органы и «сдавались» за вознаграждение. В качестве плюсов, кроме денежного вознаграждения, в ведомстве обещают упрощенную, ускоренную и более комфортную процедуру выдворения вместо длительного пребывания в миграционной тюрьме.

«Ну вот и все, пора в окоп», «Покатались на американских горках? Теперь пора покататься на русских горках», «За два года можно было бы легализоваться по другой программе для беженцев, а не сидеть на шее государства», — пишут американские пользователи.

