19 августа 2025 в 20:37

В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине

Венгрия может отключить электричество на Украине, однако не делает этого из-за русскоязычного населения западного склона Карпатских гор, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что Будапешт находится в дружественных отношениях с этим регионом.

Заблокировав энергоснабжение Украины в целом, Венгрия ударит больнее всего по тем, кто с ней теснее всего связан. Венграм этого очень не хочется. Если они найдут техническое решение, при котором Закарпатье будет снабжаться электричеством, а Украина восточнее — нет, тогда они могут на это пойти, — констатировал Вассерман.

Депутат также допустил, что при условии распада Украины Закарпатье может стать частью Венгрии. Однако вероятность, что население региона захочет воссоединиться с Россией, гораздо выше, добавил парламентарий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Евросоюза по мировой изоляции РФ оказалась провальной. Он также отметил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем, а не на фронте.

Анатолий Вассерман
Украина
Венгрия
Закарпатье
