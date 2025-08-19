Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:51

В Венгрии указали ЕС на провал одной стратегии по России

Орбан: саммит ЕС показал, что стратегия изоляции России оказалась провальной

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Онлайн-саммит ЕС показал провал стратегии, построенной на изоляции России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам главы правительства, также саммит подтвердил, что конфликт на Украине не может быть разрешен на фронте, лишь дипломатия может принести решение.

Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции, провалилась, — написал он.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что встреча между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом полностью опровергла мнение о том, что Россия находится в изоляции. По его словам, этот саммит сыграл ключевую роль, открыв путь для нескольких значимых достижений.

Лидер партии «Вставай, Франция» и экс-депутат Нацсобрания Николя Дюпон-Эньян заявил, что Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске. По его словам, Парижу необходимо срочно пересмотреть внешнюю политику, поскольку «слепота и предвзятость» дорого обошлись ЕС.

саммиты
Евросоюз
Виктор Орбан
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча
«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ
Выросло число пострадавших при взрыве под Рязанью
Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом
Россиянин изнасиловал ребенка в одной из столичных гостиниц
Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью
В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Захарова напомнила Киеву о брошенных пленных украинцах
Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта
«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт
Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины
Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»
Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки
Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального
Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции
В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину
Как успокоить плачущего ребенка: что можно и нельзя
Мединский ответил Стуббу о взаимодействии Хельсинки и Москвы в 1944 году
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.