В Венгрии указали ЕС на провал одной стратегии по России

В Венгрии указали ЕС на провал одной стратегии по России Орбан: саммит ЕС показал, что стратегия изоляции России оказалась провальной

Онлайн-саммит ЕС показал провал стратегии, построенной на изоляции России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам главы правительства, также саммит подтвердил, что конфликт на Украине не может быть разрешен на фронте, лишь дипломатия может принести решение.

Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции, провалилась, — написал он.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что встреча между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом полностью опровергла мнение о том, что Россия находится в изоляции. По его словам, этот саммит сыграл ключевую роль, открыв путь для нескольких значимых достижений.

Лидер партии «Вставай, Франция» и экс-депутат Нацсобрания Николя Дюпон-Эньян заявил, что Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске. По его словам, Парижу необходимо срочно пересмотреть внешнюю политику, поскольку «слепота и предвзятость» дорого обошлись ЕС.