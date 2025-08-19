7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»

7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»

Зимой особенно приятно открыть баночку ароматного салата из огурцов, приготовленного по проверенному рецепту. Такие заготовки отлично дополняют мясные блюда, картофель или могут стать самостоятельной закуской. Предлагаем подборку из семи рецептов, среди которых классические сочетания с помидорами и перцем, пикантные варианты по-корейски и даже острый «Тещин язык».

Эти проверенные заготовки не только порадуют хрустом и насыщенностью, но и станут украшением праздничного стола или повседневного обеда. Главное при консервации — использовать стерильные банки и крышки, а после наполнения плотно закатать и укутать, оставив остывать в перевернутом виде. Такие меры обеспечат длительное хранение и безопасность закусок.

Классический салат с огурцами, помидорами и сладким перцем

Этот рецепт сочетает в себе сочность томатов, хруст огурцов и сладость болгарского перца. Помидоры предварительно бланшируют, снимают кожицу и превращают в пюре. Огурцы нарезают кружочками, а перец измельчают в блендере. Все ингредиенты соединяют в сотейнике, добавляют соль, сахар, растительное масло и тушат 10 минут. В конце вливают уксус, раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

Острый салат по-корейски с огурцами и морковью

Для любителей пряных закусок подойдет этот рецепт. Огурцы вымачивают в холодной воде, затем режут брусочками, а морковь натирают соломкой. Овощи заправляют смесью из уксуса, масла, чеснока и специй — красного перца, кориандра и паприки. После двух часов маринования салат раскладывают по банкам, стерилизуют и закатывают.

7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящий салат с капустой и огурцами

Этот витаминный микс готовится быстро и просто. Капусту шинкуют, слегка отжимают с солью и сахаром, чтобы она дала сок. Добавляют нарезанные огурцы, морковь и лук, тушат на огне 5–7 минут и сразу раскладывают по банкам.

Пряный салат с кориандром и кинзой в ореховом масле

Необычный вариант с ярким вкусом. Огурцы и лук маринуют в смеси орехового масла, яблочного уксуса, тростникового сахара и морской соли. Кинза и семена кориандра придают блюду насыщенный аромат. После непродолжительной термической обработки салат готов к закатке.

Лечо с огурцами и острым перцем

Этот рецепт — вариация классического лечо. Овощи тушат в томатном соусе с чесноком и специями, а в конце добавляют уксус для пикантности. Подавать такое лечо можно к мясу, рыбе или гарнирам.

Кубанский овощной салат

Густой салат с капустой, перцем и огурцами готовится с добавлением душистого перца и лаврового листа. Овощи настаиваются в собственном соку 2 часа, затем тушатся и закатываются в банки.

Острый «Тещин язык»

Для тех, кто любит поострее, этот салат станет настоящей находкой. Огурцы маринуют в томатно-перцовом соусе с чесноком и яблочным уксусом. Её пикантный вкус с лёгкой горчинкой покорит даже самых взыскательных гурманов. Готовую закуску хранят в прохладном месте.

Эти семь салатов из огурцов на зиму в виде пошаговых рецептов помогут разнообразить зимний стол вкусными и полезными маринованными овощными закусками. Это не просто заготовки, а возможность каждый день наслаждаться вкусом лета даже в самый мороз. Выбирайте понравившиеся варианты и радуйте близких аппетитными заготовками!

Ранее мы делились рецептом огурцов со вкусом ностальгии по детству! Простой, но душевный рецепт.