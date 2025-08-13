Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Маринованные кабачки с куркумой на зиму! Рецепт с фото для литровых банок

Маринованные кабачки с куркумой и луком — вкусное солнце в банке. Если вы ищете необычную закуску на зиму, которая удивит всех ярким цветом и пикантным вкусом, попробуйте этот рецепт маринованных кабачков с куркумой и луком. Ароматная куркума придает овощам красивый золотистый оттенок и легкую пряность, а лук добавляет приятную остроту. Готовится такая заготовка просто и быстро — идеально для литровых банок.

Для начала подготовьте ингредиенты: молодые кабачки (1 кг), репчатый лук (2 шт.), чеснок (3 зубчика), куркуму (1 ч. л.), лавровый лист, перец горошком и зонтики укропа. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см, лук — полукольцами, чеснок — пластинами. В стерилизованные банки уложите овощи слоями, добавив специи.

Приготовьте маринад: на 1 л воды возьмите 50 г соли, 80 г сахара и 100 мл 9-процентного уксуса. Доведите до кипения, залейте банки и сразу закатайте. Переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Такие кабачки отлично сочетаются с мясом, картошкой или просто как самостоятельная закуска. Попробуйте — и зимой вас ждет вкусное напоминание о лете!

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить немного горчичных зерен или душистого перца.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

