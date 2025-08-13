Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Помидоры на зиму «По-царски» — вкус лета в каждой банке! Роскошная закатка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры на зиму «По-царски» — вкус лета в каждой банке! Этот роскошный салат из помидоров станет вашей любимой заготовкой! Сочные томаты, ароматная зелень и пикантный маринад создают неповторимый вкус, который напомнит о лете даже в самые холодные дни. Идеально к мясу, гарнирам или просто с хрустящим хлебом!

Ингредиенты

  • Мясистые красные томаты
  • Красный сладкий лук
  • Свежая зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза)
  • Уксус 70% — 0,5 ч. л. на литровую банку

Маринад (на 1 л воды)

  • Сахар — 100 г
  • Соль — 0,5 ст. л.
  • Чёрный перец горошком — 5 шт.
  • Лавровый лист — 1-2 шт.

Приготовление

  1. Томаты режем кружочками, лук — тонкими кольцами. В стерильные банки укладываем слоями: помидоры, лук, зелень и специи. Заливаем кипятком, оставляем на 15 минут, затем сливаем воду.
  2. Кипятим её с сахаром, солью и специями — это будет маринад. Заливаем томаты горячим маринадом, добавляем уксус и сразу закатываем. Переворачиваем банки, укутываем и оставляем до полного остывания.

