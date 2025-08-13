Помидоры на зиму «По-царски» — вкус лета в каждой банке! Роскошная закатка

Помидоры на зиму «По-царски» — вкус лета в каждой банке! Этот роскошный салат из помидоров станет вашей любимой заготовкой! Сочные томаты, ароматная зелень и пикантный маринад создают неповторимый вкус, который напомнит о лете даже в самые холодные дни. Идеально к мясу, гарнирам или просто с хрустящим хлебом!
Ингредиенты
- Мясистые красные томаты
- Красный сладкий лук
- Свежая зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза)
- Уксус 70% — 0,5 ч. л. на литровую банку
Маринад (на 1 л воды)
- Сахар — 100 г
- Соль — 0,5 ст. л.
- Чёрный перец горошком — 5 шт.
- Лавровый лист — 1-2 шт.
Приготовление
- Томаты режем кружочками, лук — тонкими кольцами. В стерильные банки укладываем слоями: помидоры, лук, зелень и специи. Заливаем кипятком, оставляем на 15 минут, затем сливаем воду.
- Кипятим её с сахаром, солью и специями — это будет маринад. Заливаем томаты горячим маринадом, добавляем уксус и сразу закатываем. Переворачиваем банки, укутываем и оставляем до полного остывания.
