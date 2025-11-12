Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Астроном рассказала, сколько продлится самый короткий день в 2025 году

Астроном Кошман: световой день 21 декабря станет самым коротким в 2025 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самый короткий световой день в 2025 году ожидается 21 декабря, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. По ее словам, которые приводит РИА Новости, солнце зайдет уже спустя чуть меньше семи часов после рассвета.

Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря — 6 часов 59 минут 51 секунда, к концу декабря день увеличится до 7 часов 5 минут, — рассказала астроном.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали, что на Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5. По словам ученых, текущий уровень составляет G4,7. При этом такая мощность геомагнитной бури выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза.

До этого стало известно, что на Солнце произошла самая мощная вспышка за 2025 год. Взрыв произошел в области 4274, которая ранее уже была местом нескольких других вспышек.

