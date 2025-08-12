Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 21:01

Готовлю этот салат на зиму банками: остро-сладкие баклажаны с чесночком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные баклажаны с перцем и чесночком — это пикантная закуска, которая покорит вас сочетанием нежной мякоти «синеньких» и остро-сладкого маринада! Блюдо получается с насыщенным чесночным ароматом.

Для приготовления возьмите 2 кг молодых баклажанов, нарежьте их кружочками или крупным кубиком, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Бланшируйте 3 минуты в кипящей воде с 1 ст. л. лимонной кислоты. Пока баклажаны остывают, приготовьте маринад: 1 л воды, 100 мл уксуса 9%, 5 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 5 зубчиков чеснока (давленых), 2 стручка острого перца (по желанию) и пучок укропа. Доведите до кипения, залейте баклажаны в банках, добавьте 2 ст. л. растительного масла на литровую банку и закатайте.

Через 2 недели закуска приобретет сбалансированный вкус — нежные баклажаны пропитаются остро-сладким маринадом, а чеснок добавит пикантности. Готовлю этот салат на зиму банками, попробуйте и вы.

Ранее стало известно, как засолить вместе огурцы с помидорами: рецепт на 3-литровую банку.

баклажаны
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
