Готовлю этот салат на зиму банками: остро-сладкие баклажаны с чесночком

Маринованные баклажаны с перцем и чесночком — это пикантная закуска, которая покорит вас сочетанием нежной мякоти «синеньких» и остро-сладкого маринада! Блюдо получается с насыщенным чесночным ароматом.

Для приготовления возьмите 2 кг молодых баклажанов, нарежьте их кружочками или крупным кубиком, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Бланшируйте 3 минуты в кипящей воде с 1 ст. л. лимонной кислоты. Пока баклажаны остывают, приготовьте маринад: 1 л воды, 100 мл уксуса 9%, 5 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 5 зубчиков чеснока (давленых), 2 стручка острого перца (по желанию) и пучок укропа. Доведите до кипения, залейте баклажаны в банках, добавьте 2 ст. л. растительного масла на литровую банку и закатайте.

Через 2 недели закуска приобретет сбалансированный вкус — нежные баклажаны пропитаются остро-сладким маринадом, а чеснок добавит пикантности. Готовлю этот салат на зиму банками, попробуйте и вы.

