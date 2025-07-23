Два в одном: соленые огурцы с помидорами — рецепт на 3-литровую банку

Два в одном: соленые огурцы с помидорами — рецепт на 3-литровую банку

Соленые огурцы с помидорами в одной банке — это идеальный дуэт, где хрустящие огурчики с насыщенным солоноватым вкусом прекрасно сочетаются с нежными помидорами, впитавшими пряные нотки чеснока и укропа. Готовим два в одном!

Рецепт на 3-литровую банку: возьмите 1 кг мелких огурцов, 500 г небольших помидоров, 3 зубчика чеснока, 1 зонтик укропа, 5 листьев смородины, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 л воды. Овощи тщательно промойте, на дно банки уложите специи и пряности. Плотно заполните ее огурцами и помидорами. Воду доведите до кипения, растворите соль и сахар, залейте овощи кипящим рассолом. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 3 дня, затем слейте рассол, прокипятите его и снова залейте в банку. Закатайте металлической крышкой и храните в прохладном месте.

Через месяц овощи приобретут сбалансированный вкус — огурцы останутся хрустящими, а помидоры — упругими, с приятной кислинкой и ароматом специй.

Ранее стало известно, как быстро приготовить малосольные зеленые помидоры: им нужно настояться всего 2 часа.