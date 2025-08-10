Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 12:24

Второе тело нашли на месте падения военного вертолета в Казахстане

Фото: Министерство обороны РК

Спасатели обнаружили тело второго человека на месте крушения военного вертолета EC145, заявили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана. По информации ведомства, трагедия произошла в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области.

В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело, — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов. По данным Минобороны, для поиска места падения вертолета эксперты провели математические расчеты с использованием спутниковых данных.

О пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту Минобороны Казахстана сообщило 25 июля. Машина исчезла во время планового перелета. Позднее в МЧС уточнили, что в акватории озера Сорбулак были обнаружены фрагменты EC145. Также было найдено тело одного из погибших.

Ранее в кенийском округе Киамбу вертолет потерпел крушение, врезавшись в жилое здание. На борту находились четыре человека. По словам очевидцев, вертолет загорелся и затем взорвался, огонь перекинулся на несколько соседних домов.

вертолеты
Казахстан
крушения
погибшие
