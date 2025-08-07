В Кении вертолет врезался в жилое здание

В кенийском округе Киамбу вертолет потерпел крушение, врезавшись в жилое здание, сообщила газета The Standard. На борту находились четыре человека. По словам очевидцев, вертолет загорелся и затем взорвался, огонь перекинулся на несколько соседних домов. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Вертолет, предположительно, принадлежавший компании AMREF, загорелся вскоре после удара. Очевидцы сообщили о громком взрыве, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения военного вертолета. Вместе с ним погиб министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед.

По словам официального представителя, ранее вертолет во время полета пропал с радаров. Всего на борту находились восемь человек — трое членов экипажа и пятеро пассажиров. Обстоятельства аварии пока не раскрываются, причины падения выясняются.

До этого самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India, вспыхнул после приземления в аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели. Воздушное судно вылетело из Гонконга. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.