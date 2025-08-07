Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:04

В Кении вертолет врезался в жилое здание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В кенийском округе Киамбу вертолет потерпел крушение, врезавшись в жилое здание, сообщила газета The Standard. На борту находились четыре человека. По словам очевидцев, вертолет загорелся и затем взорвался, огонь перекинулся на несколько соседних домов. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Вертолет, предположительно, принадлежавший компании AMREF, загорелся вскоре после удара. Очевидцы сообщили о громком взрыве, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения военного вертолета. Вместе с ним погиб министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед.

По словам официального представителя, ранее вертолет во время полета пропал с радаров. Всего на борту находились восемь человек — трое членов экипажа и пятеро пассажиров. Обстоятельства аварии пока не раскрываются, причины падения выясняются.

До этого самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании Air India, вспыхнул после приземления в аэропорту имени Индиры Ганди, расположенном в Нью-Дели. Воздушное судно вылетело из Гонконга. Всех пассажиров и членов экипажа успели эвакуировать.

Кения
самолеты
крушения
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Одна страна хочет отказаться от наемничества
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Еще одна страна выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
«Настоящая истерика»: в Киеве испугались встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.