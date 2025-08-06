Министр обороны Ганы погиб при крушении военного вертолета

Министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама погиб в результате крушения военного вертолета, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны. Вместе с ним погиб министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед.

По словам официального представителя, ранее вертолет пропал с радаров. Всего на борту находились восемь человек — трое членов экипажа и пятеро пассажиров. Обстоятельства аварии пока не раскрываются, причины падения выясняются.

Ранее американский гонщик Крис Рашке погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на солончаках Бонневилля в Юте. 60-летний спортсмен разогнался до 457 км/ч, но потерял контроль над автомобилем. Знаменитые соляные равнины не в первый раз становятся местом трагических инцидентов при установке скоростных рекордов.

До этого известный спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Журналист, работавший на Первом канале и комментировавший Олимпийские игры, был признанным специалистом по фигурному катанию и часто сотрудничал с легендарным тренером Татьяной Тарасовой.