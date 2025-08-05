Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 20:15

Гонщик разогнался до 457 км/ч ради рекорда и погиб

В США гонщик Рашке разогнался до 457 км/ч ради рекорда и погиб

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский автогонщик Крис Рашке погиб во время попытки установить мировой рекорд скорости на солончаках в штате Юта, сообщает Ассоциация хронометража Южной Калифорнии в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он разогнался до 457 км/ч, но затем потерял управление и попал в аварию.

В итоге 60-летний гонщик получил серьезные травмы. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Соляные равнины Бонневилля, образовавшиеся около 32 тысяч лет назад на месте древнего озера, известны как популярное место для установления рекордов скорости. Их ровная белая поверхность не раз становилась съемочной площадкой для фильмов, включая «День независимости» и «Самый быстрый „Индиан“».

Ранее на чемпионате по дрифту в Санкт-Петербурге во время заезда с автомобиля гонщика Артема Перепелицы на одном из поворотов слетела шина, но затем она сразу же вернулась на место. Покрышка укатила с трассы прямо на поле, изменила траекторию, догнала машину и сама наделась на колесо.

До этого потомственный автогонщик из Испании Карлос Сайнс, представляющий «Уильямс», получил штраф в €10 тысяч (930 тысяч рублей) за опоздание на церемонию исполнения гимна Японии на Гран-при «Формулы-1». У него были проблемы с желудком. За день до церемонии всех гонщиков попросили уважительно относиться к гимну принимающей страны.

США
гонки
происшествия
трагедии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.