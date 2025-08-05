Гонщик разогнался до 457 км/ч ради рекорда и погиб В США гонщик Рашке разогнался до 457 км/ч ради рекорда и погиб

Американский автогонщик Крис Рашке погиб во время попытки установить мировой рекорд скорости на солончаках в штате Юта, сообщает Ассоциация хронометража Южной Калифорнии в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он разогнался до 457 км/ч, но затем потерял управление и попал в аварию.

В итоге 60-летний гонщик получил серьезные травмы. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Соляные равнины Бонневилля, образовавшиеся около 32 тысяч лет назад на месте древнего озера, известны как популярное место для установления рекордов скорости. Их ровная белая поверхность не раз становилась съемочной площадкой для фильмов, включая «День независимости» и «Самый быстрый „Индиан“».

Ранее на чемпионате по дрифту в Санкт-Петербурге во время заезда с автомобиля гонщика Артема Перепелицы на одном из поворотов слетела шина, но затем она сразу же вернулась на место. Покрышка укатила с трассы прямо на поле, изменила траекторию, догнала машину и сама наделась на колесо.

До этого потомственный автогонщик из Испании Карлос Сайнс, представляющий «Уильямс», получил штраф в €10 тысяч (930 тысяч рублей) за опоздание на церемонию исполнения гимна Японии на Гран-при «Формулы-1». У него были проблемы с желудком. За день до церемонии всех гонщиков попросили уважительно относиться к гимну принимающей страны.