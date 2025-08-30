День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 12:10

Самолет разбился в российском регионе

Легкомоторный самолет разбился в Тамбовской области

Фото: NEWS.ru

Легкомоторный самолет рухнул в Бондарском районе Тамбовской области утром 30 августа, сообщил Telegram-канал «112». На борту находился один человек. По предварительной информации, он погиб.

ЧП случилось при орошении полей. На месте работают следователи и сотрудники экстренных служб. Других подробностей о произошедшем нет.

Ранее на острове Уайт в Великобритании разбился вертолет. Воздушное судно упало в поле у дороги Шанклин-роуд неподалеку от Вентнора. Пострадал один человек, он был доставлен санитарной авиацией в травмоцентр университетской больницы Саутгемптона.

В Казахстане до этого во время планового перелета пропал военный вертолет EC145. Судно исчезло с радаров в Алма-Атинской области. На поиски отправили команды специалистов из Минобороны и МЧС. Также к месту вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Кроме того, пропал с радаров вертолет Ми-8, вылетевший из Охотска в Магадан. Обломки воздушного судна были обнаружены в районе мыса Гадикан. По предварительным данным, аварийный радиомаяк не активировался, а экипаж не передавал сигнал бедствия. Позже следователям удалось изъять фрагменты речевого самописца и параметрического регистратора.

