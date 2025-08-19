Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 13:11

Свекор изнасиловал 20-летнюю невестку

Житель Бишкека изнасиловал 20-летнюю невестку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Бишкека изнасиловал 20-летнюю невестку, а во время допроса дал милиционеру взятку, чтобы закрыть уголовное дело, передает информационное агентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Ленинского района. Девушка сама обратилась в полицию и обвинила мужчину в преступлении.

Милиционер сообщил о попытке дать взятку своему руководству и было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Подозреваемого задержали с поличным, когда он передавал 50 тысяч сомов (около 430 тысяч рублей). После этого его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее пресс-служба Следственного комитета по Нижегородской области сообщила, что в Дзержинске задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины. Предположительно, он задушил погибшую в лесополосе, после чего забил молотком, изнасиловал и обокрал.

До этого сообщалось, что в Артеме Приморского края полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления. К правоохранителям обратилась 38-летняя местная жительница, которая рассказала, что подверглась насилию на обочине автотрассы.

Киргизия
изнасилования
взятки
уголовные дела
