19 августа 2025 в 14:14

Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей

ФАС и Минэнерго проверят цены на топливо в новых российских регионах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ФАС и Минэнерго проанализируют цены в некоторых регионах и изучат причины существенных отклонений в стоимости нефтепродуктов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера России Александра Новака. Результаты с предложениями будут представлены на следующей встрече.

Провести анализ причин существенных отклонений в ценах на нефтепродукты в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях; провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, — сказано в документе.

Ранее биржевая цена бензина марки АИ-92 обновила рекорд, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Топливо 18 августа подорожало на 1,28% — до 71,309 тысячи рублей за тонну.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил на нефтяном саммите в Татарстане, что правительство при необходимости может полностью запретить экспорт бензина, в том числе для производителей. По его словам, в ближайшие дни ведомства рассмотрят ситуацию на рынке, чтобы оценить необходимость меры.

