Заявления европейских лидеров, что Россия якобы «неспровоцированно напала» на Украину, являются детским лепетом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». При этом он считает, что у президента США Дональда Трампа, наоборот, есть понимание причин конфликта.

Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы, о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, — это все детский лепет. Я другого слова найти не могу, — сказал Лавров.

Также министр считает, что западные страны демонстрируют доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на систематическое нарушение прав русскоязычного населения страны. Он подчеркнул, что международное сообщество игнорирует факт языковой дискриминации Киева.

Сам Лавров призвал Зеленского вспомнить во время своих заявлений о конституции статьи, связанные с основными правами русских. Министр отметил, что, несмотря на спорные положения, в основном законе государства до сих пор закреплены права русскоязычного населения.