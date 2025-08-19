Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион Двое сотрудников АЗС пострадали в результате атаки украинского БПЛА на Рубежное

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи БПЛА автозаправочную станцию в населенном пункте Рубежное на территории Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба правительства региона. Там отметили, что в результате удара пострадали два человека — сотрудники АЗС. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. <…> В больницу с ранениями поступили двое мужчин — работники АЗС. Также в результате удара был уничтожен автомобиль, — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что на месте происшествия возник пожар, но спасателям удалось его быстро ликвидировать. Оперативные действия позволили избежать тяжелых последствий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область. Он отметил, что под удар украинских военных попал храм Покрова Пресвятой Богородицы, также взрывное устройство было сброшено на сельхозтехнику. Глава региона добавил, что пострадавших доставили в больницы с множественными осколочными ранениями.