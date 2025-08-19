Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:18

Трамп призвал Зеленского к гибкости на переговорах по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен показать гибкость на переговорах по урегулированию конфликта, заявил в интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп. Он выразил надежду, что украинский лидер «сделает то, что от него требуется».

Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость, — заявил Трамп телеканалу.

Трамп в понедельник, 18 августа, принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во встрече участвовали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Позже британский таблоид Daily Mail сообщил, что Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме выглядел очень нервным и производил впечатление человека, испытывающего серьезное напряжение. По словам авторов статьи, украинский лидер сидел нахмурившись, при этом его подбородок опустился к груди. Также аналитики обратили внимание, что выражение Зеленского говорило, что у него могло быть «несварение».

переговоры
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
