Трамп призвал Зеленского к гибкости на переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен показать гибкость на переговорах по урегулированию конфликта, заявил в интервью Fox News американский лидер Дональд Трамп. Он выразил надежду, что украинский лидер «сделает то, что от него требуется».

Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость, — заявил Трамп телеканалу.

Трамп в понедельник, 18 августа, принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во встрече участвовали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Позже британский таблоид Daily Mail сообщил, что Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме выглядел очень нервным и производил впечатление человека, испытывающего серьезное напряжение. По словам авторов статьи, украинский лидер сидел нахмурившись, при этом его подбородок опустился к груди. Также аналитики обратили внимание, что выражение Зеленского говорило, что у него могло быть «несварение».