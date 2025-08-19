Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 15:15

Украинскую футболистку наказали за использование русского языка

Украинской футболистке дали желтую карточку за русскую речь

Фото: Marco Alpozzi/Global Look Press

Футболистка одесского клуба «Систерс» Ирина Майбородина получила желтую карточку в матче чемпионата Украины против «Колоса» за использование русского языка, сообщает портал «Трибуна». Эпизод произошел на 42-й минуте встречи.

Главный арбитр матча Анастасия Романюк сказала футболистке, что в чемпионате Украины не используют русский язык. Судья показала желтую карточку Майбородиной за несогласие с ее решением. Встреча прошла 17 августа и завершилась победой «Систерс» со счетом 2:1.

Ранее боец MMA и заслуженный мастер спорта Украины по самбо Максим Рындовский заявил, что украинские спортсмены не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, по его словам, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.

Рындовский заявлял, что готов выступать под флагом России, если получит гражданство, поскольку чувствует себя в РФ как дома. Он отметил, что провел три года в Европе, Бразилии и ОАЭ, но нигде не ощущал такой близости, как среди славянских народов. По словам спортсмена, именно в России он не чувствует себя гостем.

