Жители Московской области задолжали за услуги ЖКХ почти 60 млрд рублей, рассказал заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин на пресс-конференции в информационном агентстве «Национальная Служба Новостей». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, эта сумма равна восьми бюджетам авиаграда Жуковский.

Если говорить о задолженности россиян по кредитам — это почти 35 трлн рублей — 35 бюджетов Московской области. Среднедушевой платеж одного экономически активного жителя Московской области по кредитам составляет 58%. В целом Московская область входит в топ-10 самых аккредитованных регионов России, — сказал он.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями сделает расчеты за коммунальные услуги более прозрачными и понятными для жильцов. По его словам, такой подход позволит избежать нецелевого использования средств и обеспечит стабильное предоставление услуг. Законодательство разрешает переход на прямые договоры по большинству услуг, включая водоснабжение, электроэнергию, отопление и газ.