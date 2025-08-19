Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:45

Встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС назвали унижением для Европы

Политолог Блохин: Трамп показал превосходство на встрече с главами ЕС и Украины

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал превосходство на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских государств, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, пока сложно оценить результаты переговоров, так как достигнутые соглашения не озвучиваются.

Мы не знаем, какие там реально существуют договоренности. Они не озвучиваются. Если общественность не знает этого, это не значит, что этого нет. С какой-то стороны это было унижением Европы, как это проходило со стороны Трампа. Он демонстрировал свое превосходство. И если сравнить это со встречей с [Владимиром] Путиным, то результаты были совершенно другими, — объяснил Блохин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Трамп стремится показать желание США выступать лишь в роли миротворца в украинском конфликте. При этом, по словам депутата, американскому лидеру удалось переложить основную ответственность за кризис на Европу. Он отметил, что такое положение вещей устраивает Россию.

США
Европа
Украина
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Особняк от любовника, свингеры, операция. Почему Дибровы молчат о разводе
«Нечаянно проговорился»: в Совфеде указали на важную деталь в словах Стубба
Мужчина совершил самоубийство прямо в здании парламента Финляндии
Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча
«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ
Выросло число пострадавших при взрыве под Рязанью
Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом
Россиянин изнасиловал ребенка в одной из столичных гостиниц
Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью
В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Захарова напомнила Киеву о брошенных пленных украинцах
Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта
«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт
Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины
Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»
Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки
Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального
Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.