Встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС назвали унижением для Европы Политолог Блохин: Трамп показал превосходство на встрече с главами ЕС и Украины

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал превосходство на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских государств, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, пока сложно оценить результаты переговоров, так как достигнутые соглашения не озвучиваются.

Мы не знаем, какие там реально существуют договоренности. Они не озвучиваются. Если общественность не знает этого, это не значит, что этого нет. С какой-то стороны это было унижением Европы, как это проходило со стороны Трампа. Он демонстрировал свое превосходство. И если сравнить это со встречей с [Владимиром] Путиным, то результаты были совершенно другими, — объяснил Блохин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Трамп стремится показать желание США выступать лишь в роли миротворца в украинском конфликте. При этом, по словам депутата, американскому лидеру удалось переложить основную ответственность за кризис на Европу. Он отметил, что такое положение вещей устраивает Россию.