Гиперзвук, ИИ, успехи на СВО. Чем Су-57 лучше западных аналогов: инфографика

Российские истребители Су-57 привлекают все больше внимания за рубежом. Не так давно стало известно о планах Индии закупить у Москвы 140 машин данной модели, которыми вооружат семь эскадрилий военно-воздушных сил страны. По данным СМИ, вопрос поставок Су-57 будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди в декабре.

Эксперты отмечают, что эффективность истребителей была подтверждена не только на полигоне, но и в реальных боевых операциях. Машины хорошо проявили себя в зоне СВО. Дополнительное преимущество этой модели — возможность интеграции в экспортный вариант истребителя гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» с дальностью до 2000 км и скоростью до 10 махов. Это позволет существенно расширить ударные возможности ВВС любого государства.

Кроме того, в Су-57 интегрировали ИИ-помощника, который выполняет функции второго пилота. Система, предоставляющая рекомендации в критических ситуациях, будет поставляться в другие страны.

Подробнее о том, почему Су-57 вызывает большой интерес у зарубежных покупателей, — в инфографике NEWS.ru.