21 августа 2025 в 12:17

Названо главное преимущество ракеты «Кинжал»

Военэксперт Кнутов назвал разрушительные способности преимуществом «Кинжала»

Итребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Итребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное преимущество гиперзвуковой ракеты «Кинжал» заключается в ее разрушительных способностях, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это оружие обладает уникальным достоинством в виде минимального подлетного времени к цели, что делает его применение высокоэффективным и не оставляет противнику возможности для реакции.

«Кинжал» — гиперзвуковая ракета. Если ее запускают по цели, то подлетное время очень маленькое. То есть с момента пуска самолета и до поражения какого-то объекта противника проходит очень мало времени, что-либо сделать невозможно. Применяют «Кинжалы» не часто в силу того, что его производство сложное, а значит дороже, чем производство обычной крылатой ракеты. Но у них есть главное достоинство — это подлетное время, плюс разрушительные способности, которые связаны не только с боевой частью, но и с кинетической энергией. Применение «Кинжалов» — это, скажем так, применение «золотой пули», — пояснил Кнутов.

Он добавил, что традиционные методы защиты от ракет, такие как экстренный взлет авиации для уклонения от удара, становятся полностью неэффективными против «Кинжалов». По его словам, ракета настолько сокращает временной промежуток между обнаружением и поражением, что цели просто не успевают покинуть зону атаки.

Еще в годы Великой Отечественной войны использовался прием защиты авиабаз, когда поступает информация о том, что самолеты противника, а сегодня это ракеты, подлетают, находятся на определенном расстоянии от аэродрома. Как правило, в этот момент самолеты все взлетают. Они просто находятся в воздухе, но могут еще перебазироваться на запасные аэродромы. То есть фактически удар наносится тогда, когда на аэродроме уже ничего нет. «Кинжал» имеет возможность это время свести до минимума и взлететь уже никто не успеет, поэтому их применение имеет точечный характер, — резюмировал Кнутов.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. По данным источника, российские военные атаковали цель, впервые за долгое время использовав аэробаллистические ракеты «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

