Американку нашли мертвой в холодильнике магазина NBC6: полиция расследует смерть покупательницы в холодильнике магазина в Майами

В одном из магазинов сети Dollar Tree в американском Майами обнаружили мертвую женщину, передает NBC6. Как сообщается, она спряталась в морозильной камере магазина на ночь, где и погибла.

Утром сотрудница магазина обнаружила тело 32-летней Элен Массиэлл Гарай Санчес в холодильной камере. Женщина, по данным следствия, пришла в магазин накануне вечером, когда он еще работал, и спряталась в морозильнике задней части помещения, не совершив покупки.

Сотрудница сразу же вызвала полицию. Правоохранительные органы начали расследование и опрашивают родственников погибшей, чтобы выяснить причины трагедии. На данный момент полицейские не исключают возможность того, что женщина могла страдать от психических заболеваний.

