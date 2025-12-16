Новый год-2026
16 декабря 2025 в 12:14

Американку нашли мертвой в холодильнике магазина

NBC6: полиция расследует смерть покупательницы в холодильнике магазина в Майами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В одном из магазинов сети Dollar Tree в американском Майами обнаружили мертвую женщину, передает NBC6. Как сообщается, она спряталась в морозильной камере магазина на ночь, где и погибла.

Утром сотрудница магазина обнаружила тело 32-летней Элен Массиэлл Гарай Санчес в холодильной камере. Женщина, по данным следствия, пришла в магазин накануне вечером, когда он еще работал, и спряталась в морозильнике задней части помещения, не совершив покупки.

Сотрудница сразу же вызвала полицию. Правоохранительные органы начали расследование и опрашивают родственников погибшей, чтобы выяснить причины трагедии. На данный момент полицейские не исключают возможность того, что женщина могла страдать от психических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым сына первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка Дмитрия. На его теле обнаружили множество ранений, а в руке — нож. По данным источников, характер травм указывает на борьбу. После смерти космонавта его родственники вступили в длительный конфликт из-за раздела имущества, включая четырехкомнатную квартиру в Киеве.

