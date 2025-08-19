МЧС завершило работы на месте взрыва на заводе под Рязанью

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на предприятии в Рязанской области, где произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что более 300 специалистов участвовали в ликвидации последствий инцидента.

Аварийно-спасательные работы в поселке Лесной Рязанской области завершены. Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники, — сказано в сообщении.

Ранее жительница поселка Лесной Валерия заявила, что в момент взрыва на заводе в доме все тряслось. При этом предприятие удалено от ближайшего жилья не менее чем на километр, его окружает лесополоса. В окнах подъезда выбило стекла, добавила девушка. По ее словам, некоторые жители приняли хлопок за взрыв беспилотника, поэтому сильно испугались.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей.