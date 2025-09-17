Празднование Дня города в Москве
Россиянина оштрафовали за нападение с мачете на полицейских под Рязанью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Рязанской области суд оштрафовал 36-летнего жителя Касимовского района, который напал на правоохранителей с мачете, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на прокуратуру региона. С мужчины взыскали 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел в апреле 2025 года, когда россиянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать супруге. Тогда на вызов оперативно прибыли правоохранители.

При задержании дебошир замахнулся на полицейских мачете. Злоумышленник также применил насилие к одному из правоохранителей, когда тот попытался отобрать у него оружие.

Ранее житель Губкинского в ЯНАО напал на полицейского и жестоко избил его. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пуровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.

