«Есть проблемы»: Аксенов о дефиците топлива в Крыму Аксенов признал нехватку топлива на крымских АЗС

В Крыму наблюдается нехватка топлива на заправочных станциях по объективным причинам, заявил глава региона Сергей Аксенов. На данный момент оно доставляется автотранспортом, рассказал он в эфире канала «Крым 24».

Есть проблемы с топливом. К сожалению, объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам, — пояснил Аксенов.

По словам главы региона, нехватка топлива наблюдается только у одной сети АЗС. Сложности с логистикой продлятся максимум месяц, добавил руководитель региона.

Ранее Аксенов рассказал, что Крымский мост хотели подорвать утром 18 августа при помощи 130 кг взрывчатки. Она находилась в автомобиле Chevrolet Volt, взрывчатые вещества замаскировали под батарею машины. Транспортное средство пересекло границы многих европейских стран. Выявили и обезвредили его только сотрудники российских спецслужб, добавил глава региона.

Также он признался, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили четыре покушения на главу Крыма в прошлом году. Аксенов заявил, что противник не оставит своих попыток.