Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:30

Этот винегрет сразит вас наповал: всего несколько ингредиентов в заправку — и вкус заиграет новыми красками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот винегрет сразит вас наповал: всего несколько ингредиентов в заправку — и вкус заиграет новыми красками. Знакомый с детства винегрет может стать шикарным с правильной заправкой! Этот рецепт сохраняет всю пользу классического салата, но добавляет ему пикантности и аромата. Идеальный баланс кислинки, сладости и пряностей — вот что превращает простой винегрет в настоящее кулинарное открытие.

Отварите до готовности 2 свеклы, 2 картофелины и 1 морковь, затем охладите и нарежьте аккуратными кубиками. Добавьте 100 граммов квашеной капусты, банку консервированного горошка (200–250 граммов) и мелко нарезанную сладкую луковицу. Теперь самый важный момент — готовим волшебную заправку! Смешайте 4 столовые ложки ароматного нерафинированного масла, столовую ложку уксуса, чайную ложку горчицы, половину чайной ложки сахара, столько же соли и четверть чайной ложки черного перца. Взбейте венчиком до однородной эмульсии и заправьте салат. Дайте винегрету настояться 15–20 минут — эта заправка творит настоящие чудеса, объединяя все ингредиенты в гармоничный букет!

Ранее мы готовили розовую капусту по-армянски. Обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике.

Проверено редакцией
Читайте также
Каждый год одно и то же? Готовим салат «Мимоза-2026»: невероятная вкуснятина на Новый год по-новому
Общество
Каждый год одно и то же? Готовим салат «Мимоза-2026»: невероятная вкуснятина на Новый год по-новому
Новогодний салат «Скандинавская сказка» потеснил все привычные: необычное сочетание копченой курицы, чернослива и грибов — хит на праздники
Общество
Новогодний салат «Скандинавская сказка» потеснил все привычные: необычное сочетание копченой курицы, чернослива и грибов — хит на праздники
С этой заправкой винегрет заиграет по-новому: стоит раз попробовать и всегда будете так готовить
Общество
С этой заправкой винегрет заиграет по-новому: стоит раз попробовать и всегда будете так готовить
Мужской винегрет: один ингредиент и особая заправка делают вкус насыщенным и интересным
Общество
Мужской винегрет: один ингредиент и особая заправка делают вкус насыщенным и интересным
Пышки на сметане — замешиваем за 5 минут: сочетают в себе воздушность оладий и румяную корочку пончиков
Общество
Пышки на сметане — замешиваем за 5 минут: сочетают в себе воздушность оладий и румяную корочку пончиков
салат
винегреты
простой рецепт
заправки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.