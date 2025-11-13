Этот винегрет сразит вас наповал: всего несколько ингредиентов в заправку — и вкус заиграет новыми красками

Знакомый с детства винегрет может стать шикарным с правильной заправкой! Этот рецепт сохраняет всю пользу классического салата, но добавляет ему пикантности и аромата. Идеальный баланс кислинки, сладости и пряностей — вот что превращает простой винегрет в настоящее кулинарное открытие.

Отварите до готовности 2 свеклы, 2 картофелины и 1 морковь, затем охладите и нарежьте аккуратными кубиками. Добавьте 100 граммов квашеной капусты, банку консервированного горошка (200–250 граммов) и мелко нарезанную сладкую луковицу. Теперь самый важный момент — готовим волшебную заправку! Смешайте 4 столовые ложки ароматного нерафинированного масла, столовую ложку уксуса, чайную ложку горчицы, половину чайной ложки сахара, столько же соли и четверть чайной ложки черного перца. Взбейте венчиком до однородной эмульсии и заправьте салат. Дайте винегрету настояться 15–20 минут — эта заправка творит настоящие чудеса, объединяя все ингредиенты в гармоничный букет!

